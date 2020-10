Un nuovo percorso di visita alla Valle dei Templi immerso nel paesaggio

AGRIGENTO. Tra fortificazioni monumentali e ruderi scenografici di antichi santuari, il tutto immerso nella macchia mediterranea che lambisce la città contemporanea. E’ un nuovo percorso quello che si scoprirà oggi e domani alle 16,30 con la visita specialistica gratuita che CoopCulture ha preparato. Si potrà accedere, solo se accompagnati da un operatore, al settore orientale dell’antica Akràgas e all’area archeologica dal Tempio di Demetra a San Biagio.

Sarà un vero viaggio immersivo nel paesaggio, ai margini dell’insediamento urbano moderno; ma sarà anche un modo per ricordare la presenza dei coloni greci nell’antica Akràgas sin dalla prima metà del VI secolo a.C., pochissimo tempo dopo la fondazione della città. Il percorso si svilupperà come una piccola scalata con partenza dal parcheggio del cimitero di Bonamorone e arrivo al Tempio C “di Demetra”. Si seguirà l’antica via greca, che si snoda tra le aree archeologiche del Baluardo a Tenaglia e del Santuario Arcaico presso Porta I (scavi Fiorentini), e si chiude alla Chiesa di San Biagio.

Il nuovo percorso di visita è gratuito. È consigliata la prenotazione, fino ad esaurimento dei 15 posti disponibili.