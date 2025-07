La Fortitudo Moncada Agrigento si prepara a voltare pagina e costruire il futuro. Dopo le uscite di Nicolas Morici e Fabrizio Piccone, la società biancazzurra sarebbe pronta a chiudere per un nuovo esterno: si tratta di Matteo Cagliani, classe 2003, nell’ultima stagione in forza a Treviglio.

Cagliani non è un volto nuovo per coach Devis Cagnardi, che lo ha già allenato a Bergamo nella stagione 2021/22. Un profilo giovane ma interessante, che nell’ultimo campionato ha fatto registrare 6.4 punti, 2.3 rimbalzi e 1.6 assist di media a partita, dimostrando di poter tenere il campo in Serie B con continuità e personalità.

Un’operazione in linea con la filosofia annunciata dal club per la prossima stagione: ringiovanire il roster e puntare su giocatori motivati. Non solo: è certo che arriveranno atleti funzionali al sistema di gioco di Cagnardi, pensati per valorizzare il ritmo, la condivisione del pallone e la fisicità che da sempre contraddistinguono il tecnico emiliano. La trattativa, secondo quanto appreso, sarebbe ormai alle battute finali. L’ufficialità potrebbe arrivare a stretto giro, consegnando alla Fortitudo un nuovo tassello per la ricostruzione.

