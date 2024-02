In tanti quotidiani la cronaca di oggi, parlando di quanto successo ad Altavilla Milicia, riferisce contestualmente di tanti episodi davvero negativi, che negli ultimi anni hanno interessato in genere l’Italia, parte del Sud e la Sicilia in particolare. Magari elencando una lunga serie di furti sacrileghi, alcuni dei quali chiaramente finalizzati alla celebrazione delle cosiddette Messe-nere.

Messe, così chiamate, per rendere omaggio cioè a “satana”.

In questo senso, per esempio, si fa notare che durante lo scorso anno, nella Chiesa S. Luigi di Ragusa, i ladri forzando una finestra, sono riusciti in maniera mirata ad impossessarsi della pisside del Tabernacolo, contenente le particole consacrate, incuranti degli altri oggetti di valore di cui avrebbero potuto facilmente impossessarsi.

E così in altre parti, tra il 2016 ed il 2022 una serie impressionante di episodi sacrileghi, qualcuno anche finalizzato a danneggiare la venerata teca contenente la reliquia particolarmente venerata di qualche Santo; come la profanazione avvenuta a Partinico per S. Benedetto martire.

Anche nella nostra arcidiocesi agrigentina, appena qualche anno fa, la cronaca ha dovuto registrare il furto sacrilego di una pisside con ostie consacrate nella chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine di Fatima di Ravanusa.

A margine di tutto, naturalmente i commenti più diversi, soprattutto in riferimento alle persone che hanno compiuto simili gesti, perché infatuate e/o magari addirittura schiavizzate da parte di alcuni cosiddetti Santoni, magari autoproclamandosi “ripieni di Spirito “Santo !”, con la perversa, diabolica capacità di plagiare e financo schiavizzare persone deboli, con il solo scopo di fare soldi.

Non solo ! provocando anche tragedie come quella che si è appena consumata nella villetta di Altavilla Milicia; una tragedia che ha portato un marito ad uccidere la moglie e due figli, per purificare la sua casa da presunte possessioni demoniache.

Fa seriamente riflettere il giudizio da parte de CESNUR, che è un Centro di ricerca sul pluralismo religioso e sulle minoranze religiose, con sede a Torino; un Centro che presta attenzione sull’attuale situazione socio-religiosa di fasce, più o meno larghe di popolazione, specie delle nostre parti, in Sicilia, senza escludere “a priori”, -(come se ne dovessimo sentirci del tutto immuni)-, anche parti dell’agrigentino.

Dice il prof. Massimo Introvigne, sociologo, fondatore e direttore del CESNUR: “Siamo davanti all’esplosione del sacro che si frantuma in mille rivoli”, aggiungendo che il “presunto” assassino non frequentava più la chiesa pentecostale e la stimata comunità di Altavilla Milicia. Paradossalmente, per questo motivo, è finito fuori da ogni possibile controllo. Risulta infatti che ha dato vita ad un gruppo ristretto, una delle tante micro-aggregazioni che nascono ai margino del mondo evangelico e cattolico, in contrando nel linguaggio religioso la molla per esprimere il proprio disagio patologico o familiare”.

Parole illuminanti, che ci possono aiutare a capire come dietro a certa religiosità, in realtà si cela un forte disagio psicologico; un disagio che deve essere solo con tempestiva attenzione curato, perché nulla ha a che fare con l’autentica fede e l’autentica religiosità.

Un monito davvero salutare quest’ultimo, per un’ itinerario di seria riflessione per questa Quaresima che iniziamo domani, mercoledì delle Ceneri.