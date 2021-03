Un milione di euro per il centro storico di Agrigento, Zicari: “Il consiglio comunale non deve perdere questa opportunità”

“Dalla Regione è in arrivo 1 milione di euro per il centro storico di Agrigento. Il consiglio Comunale di Agrigento ha la storica opportunità di approvare oltre al Piano del Demanio anche il Piano Particolareggiato Attuativo del centro storico.” A parlare così è Roberta Zicari candidata alle scorse amministrative con “diventerà bellissina. “Un Revival proprio della famigerata legge del 1976. continua- quella sui centri storici di Siracusa e di Agrigento, quella che ha reso Ortigia un gioiello prezioso, purtroppo anche a discapito di Agrigento che non seppe cogliere a pieno quell’opportunità. Non appena siederò in Consiglio Comunale, il mese prossimo circa, mi impegnerò affinché la storia non si ripeta, e quindi per cercare di cogliere a pieno questa generosa opportunità che ci viene offerta dalla Regione.”Zicari, ritenendo frutto di un errore di calcolo o di trascrizione l’attribuzione alla stessa di soli 252 voti – con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – ha proposto innanzi al Tar Palermo un ricorso elettorale per chiedere la correzione del risultato elettorale. “Grazie al dialogo ed al confronto con i cittadini, con le associazioni, con gli ordini, con le università, con la politica regionale e nazionale- continua- possiamo immaginare ed avviare progetti di recupero e riqualificazione sociale ed ambientale. Il lavoro in sinergia è l’unica strada per ottenere risultati importanti ed io non vedo l’ora di poter dare il mio piccolo contributo e di mettermi a disposizione di chi vorrà contribuire e partecipare a questa fase di rinascita della città. Agrigento ha bisogno di tutti, ognuno per la propria parte”.