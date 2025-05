Lasciarsi cullare dal suono delle onde, con lo sguardo rivolto verso la maestosità della Scala dei Turchi, mentre mani esperte sciolgono le tensioni accumulate. È l’esperienza esclusiva che il Lounge Beach Scala dei Turchi propone per questa stagione, grazie all’introduzione del nuovo servizio “Soul Awakening and Wellness”.

Una novità pensata per chi cerca non solo il mare, ma anche un momento autentico di rigenerazione interiore. A prendersi cura degli ospiti è Rossella, massaggiatrice professionista, che attraverso le sue tecniche trasmette un’energia che nasce dal cuore e si posa sull’anima di chi riceve il trattamento.

Per inaugurare questa nuova esperienza sensoriale, la struttura offre una prova gratuita di 10 minuti, perfetta per concedersi una pausa durante una giornata in spiaggia. Un invito a scoprire il potere del contatto e dell’ascolto del corpo, in un contesto mozzafiato.

Tra i primi a lasciarsi coccolare, anche il noto comico e attore Sasà Salvaggio, immortalato nelle foto mentre si gode il massaggio in riva al mare. Un’ulteriore conferma di quanto il Lounge Beach sia ormai meta di relax anche per i volti noti dello spettacolo.

Per usufruire della promozione è necessaria la prenotazione al numero 0922 468634.

📍 Il Lounge Beach vi aspetta alla Scala dei Turchi per un’estate di mare, benessere ed energia positiva.

