Parte giovedì’ 20 novembre a Porto Empedocle la X Fiera delle Associazioni organizzata da Oltre Vigata dedicata interamente al Centenario della nascita di Andrea Camilleri. Parte in tutti i sensi perché si svolgerà presso l’ex magazzino merci della stazione ferroviaria di via Lincoln. Parte col botto con l’inaugurazione delle due mostre ospitate all’interno di altrettanti vagoni ferroviari: “Il corso delle cose” curata dal Fondo Camilleri e “Porto Empedocle il mio paese…” curata dall’associazione culturale Oltre Vigata. A seguire la presentazione del libro di Luca Crovi “Andrea Camilleri. Una storia” attraverso un dialogo con il critico letterario Salvatore Ferlita sollecitato dalla giornalista del TG3 Luciana Parisi. L’iniziativa parte giovedì 20 fino a domenica 23 novembre.
