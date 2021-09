Un incendio di sterpaglia divora un’auto

Un incendio divampato dalle sterpaglie, così come era già accaduto la mattina dello scorso 25 giugno, ha raggiunto l’area parcheggio di un condominio tra via Gerlando Scimè, e via Piersanti Mattarella, nei pressi della stazione ferroviaria di Agrigento Bassa. Le fiamme hanno devastato un’autovettura. E’ successo ieri notte.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che sono riusciti a spegnere il rogo, evitando ulteriori danni. Nessun dubbio che si sia trattato di un fatto accidentale. Nel giugno scorso, invece, furono ben otto le macchine, fra cui due d’epoca, incenerite e due quelle pesantemente danneggiate.