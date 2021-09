Un grande telo per raccontare i lavori dell’ex ospedale di via Atenea: raffigura la facciata e garantirà, per tutta la durata dei lavori, un impatto visivo migliore che si spera visiteranno ancora il centro. I lavori di restauro prevedono la riqualificazione dell’ex ospedale di Agrigento che sarà destinato a sede del Polo Territoriale Universitario di Agrigento.

I lavori vedono un investimento complessivo di 6.100.000 Euro, di cui 2.600.000 erogati dall’Ateneo di Palermo, e la rimanente parte dal Comune di Agrigento con fondi del programma “Girgenti”, in cui rientrano una serie di importanti interventi per la riqualificazione della città. L’ala dell’immobile, già ristrutturata, è stata destinata a residenza universitaria. L’opera di restauro e riqualificazione sarà completata entro i prossimi trenta mesi. Entro la fine di settembre 2022, questo l’obiettivo, lo storico edificio sarà sede del polo universitario di Agrigento.