Un goloso dolce da gustare in ogni momento: ecco la crostata rustica al pistacchio

Un goloso dolce da gustare in ogni momento. Oggi vi presentiamo la crostata rustica al pistacchio di Raffadali realizzata da Antonino Di Carlo di Raffadali che trovate anche sul blog: http://dicarloantonino.blogspot.com/2022/02/crostata-rustica-al-pistacchio-di.html?m=1

Per il sablèe al pistacchio di Raffadali

450 gr. Di farina 00

130 g di farina di pistacchio

250 g di burro

scorza di 1 arancia non trattata

1 bacca di vaniglia

2 di uova

200 g di zucchero a velo

Un pizzico di sale

Un pizzico di bicarbonato o lievito Bertolini.

Crema di ricotta

500 gr. Di ricotta

150 di zucchero

1 bustina vanillina

Buccia di limone e arancio grattugiata

Gocce di cioccolato

2 uova

Procedimento base crostata :

Fate sabbiare (mescolare) in planetaria con la foglia il burro con la farina00 e la farina di pistacchio, dopo aggiungere a le uova lo zucchero la vanillina , un pizzico di sale e di bicarbonato. Impastare il tutto per bene fare riposare una mezz’oretta in frigo coperta da pellicola.

Crema di ricotta:

Mescolare la ricotta ben sgocciolata con lo zucchero. Setacciare la ricotta.

Aggiungere le uova , la vanillina un pizzico di sale, le gocce di cioccolato , buccia di limone arancia , mescolate bene.

Prendere uno stampo crostata e foderarlo con la pasta frolla stesa con il mattarello, bucherellata con una forchetta.

Versare all’interno della crostata il composto di crema di ricotta.

Fate le strisce sopra con la frolla,

Infornare a 180 gradi per 20/25 circa .