Un giorno da Pizzaiolo e Panettiere, l’evento di Granofino e VisitAgrigento è “impiattato“

Farina, acqua, lievito, sale e passione. È “Un giorno da Pizzaiolo e Panettiere”, l’evento pensato e voluto da Granofino, organizzato con VisitAgrigento.

Sarà lo Chef Mario Ciulla a fare da “docente” e insegnare i segreti della preparazione della pizza e del pane. Durante l’evento tutti i partecipanti si cimenteranno nella preparazione della pizza e del pane e contribuiranno alla lavorazione del condimento della pizza. L’evento si concluderà con la degustazione del piatto. Un laboratorio ideato per far conoscere e vivere l’arte del pizzaiuolo e del panettiere in un viaggio avvincente all’interno della storia e della cultura della pizza e del pane che si propone di far vivere ai partecipanti l’esperienza di essere protagonisti. Quota di partecipazione 20 euro.

Informazioni ed iscrizioni via whatsapp al numero 3807985180