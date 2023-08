Nel segno dell’affetto e della memoria, gli ex-studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Michele Foderà si sono riuniti dopo 25 anni dal diploma per condividere momenti di gioia, commozione e ricordi condivisi. L’evento ha acquisito un significato particolare a causa di un drammatico fatto di cronaca che ha toccato la comunità di Agrigento.

È stata un’occasione unica e commovente quando gli ex-compagni di classe dell’Istituto Tecnico Commerciale M. Fodera, che avevano conseguito il diploma nel lontano 1998, si sono riuniti per un momento di convivialità intriso di emozione e nostalgia. L’evento, precedentemente programmato e atteso, ha assunto un’atmosfera speciale, con la partecipazione dei compagni che hanno voluto rendere omaggio a un membro speciale della loro classe, Ilenia Bonanno.

La presenza di Ilenia, seppur in spirito, ha permeato l’incontro grazie a un gesto altamente simbolico: una composizione speciale creata appositamente in suo ricordo. Ilenia, vittima di una tragedia che ha scosso profondamente la comunità di Agrigento, è stata ricordata dai suoi compagni di classe con un affetto tangibile e un profondo senso di unità. La sua assenza fisica è stata colmata dalla presenza dei compagni che l’hanno commemorata attraverso storie, aneddoti e un’immagine della loro foto di classe.

Nomi come Calogero Gambino, Maurizio Calleia, Elisa Vullo, Antonio Imbordino, Viviana Villani, Ivana Dinolfo, Rossella Graci, Calogero Proietto, Luca Sicurelli, Ivana Alletto, Finella Sorce e Melchiorra Iolanda Morreale hanno dato vita a un ritorno nel tempo, attingendo dalla fonte di ricordi condivisi e avventure vissute insieme. L’istituto che li ha formati, il Michele Foderà, ha rappresentato per loro non solo un luogo di apprendimento, ma un terreno fertile per la crescita delle amicizie e delle relazioni che hanno resistito alla prova del tempo.

L’anno 1998 segna un capitolo significativo nella loro storia, un anno in cui hanno raggiunto un traguardo importante, aprendo le porte a nuove sfide e opportunità. Oltre all’emozione di riunirsi, i compagni hanno condiviso riflessioni sul percorso che li ha portati a diventare gli adulti che sono oggi, rendendo omaggio anche a quelli che, pur non potendo essere presenti, sono rimasti nel loro cuore.

In un mondo in cui la frenesia e la distanza sembrano prevalere, l’evento ha dimostrato la potenza dell’amicizia e del legame che si può creare durante gli anni di formazione. Questo incontro non è stato solo una celebrazione di un traguardo passato, ma anche un promemoria dell’importanza di mantenere vive le connessioni umane, anche attraverso il passare del tempo.

L’Istituto Tecnico Commerciale Foderà continuerà a essere un simbolo tangibile di apprendimento, crescita e amicizia. Il ritorno dei compagni dopo 25 anni ha dimostrato che, nonostante le sfide e le circostanze impreviste, l’essenza di quel legame persiste, confermando che i veri amici sono per sempre, anche nel corso dei decenni.