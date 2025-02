Nuova edizione delle “Vetrine Fiorite Mandorlo in Fiore 2025”, l’iniziativa promossa dal Comune di Agrigento in occasione della 77ª Edizione del Mandorlo in Fiore.



L’obiettivo del concorso è quello di valorizzare e abbellire le vetrine delle attività commerciali della città, rendendo Agrigento ancora più accogliente e affascinante durante i giorni del festival. Attraverso l’allestimento floreale delle vetrine di negozi, bar e ristoranti, si intende non solo dare un tocco di eleganza e vivacità alle strade cittadine, ma anche sensibilizzare la comunità sull’importanza del verde come elemento di decoro urbano.

Il concorso rappresenta un’occasione per creare un forte legame tra arte, natura e identità locale, offrendo a residenti e turisti un’esperienza visiva unica e immersiva.

Chi può partecipare e come iscriversi

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i residenti di Agrigento che desiderano decorare l’esterno visibile della propria abitazione o attività commerciale.

Le vetrine dovranno essere allestite tra il 7 e il 16 marzo 2025 e le iscrizioni dovranno pervenire entro il 4 marzo 2025, inviando il modulo di partecipazione all’indirizzo [email protected].

Una volta completata la decorazione, sarà necessario inviare tre foto del proprio allestimento entro le ore 12:30 del 7 marzo 2025, riportando i dati già inseriti nella domanda di partecipazione.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare i numeri telefonici 0922 590917/914 e 0922 590223.



Le vetrine in gara saranno valutate da una giuria composta dai membri del Comitato Mandorlo in Fiore 2025, che esprimerà il proprio giudizio sulla base di quattro criteri principali:

Combinazione dei colori e tipologia dell’allestimento

Originalità e creatività della composizione

Inserimento armonioso nel contesto della vetrina e coerenza con l’attività commerciale

Visibilità e impatto estetico complessivo

Il vincitore del concorso sarà premiato il 15 marzo 2025, durante la serata di gala del Festival Internazionale del Folklore, che si svolgerà al Palacongressi di Agrigento. Al primo classificato sarà consegnata una targa celebrativa.



Le Vetrine Fiorite Mandorlo in Fiore 2025 non sono solo un concorso di decorazione, ma un progetto che mira a rafforzare il legame tra la città e la sua festa più importante, facendo della natura e dei fiori un simbolo di accoglienza e rinascita.

Agrigento, con le sue vie storiche, i suoi scorci suggestivi e il suo patrimonio artistico e culturale, diventerà un grande giardino diffuso, pronto a incantare visitatori e residenti. Un’occasione da non perdere per chi vuole contribuire a rendere la città ancora più bella e vivibile, attraverso la magia dei fiori.

