Un caso di meningite ha creato panico a Raffadali. “Voglio rassicurare tutti su una vicenda che sta preoccupando l’intera comunità di Raffadali. Una nostra concittadina è risultata positiva alla meningite batterica da pneumococco”. Lo dice il sindaco Silvio Cuffaro. “Mi sono confrontato con i medici ed i vertici dell’Asp di Agrigento per capire cosa fare come profilassi – ha aggiunto il primo cittadino -. Sono stato confortato da tutti poichè è una meningite batterica e non virale. Solo chi ha avuto contatti diretti di sangue e saliva con la concittadina dovrà effettuare una profilassi antibiotica preventiva”.

“I familiari hanno già informato tutti coloro che nelle ultime giornate hanno avuto contatti mentre tutti gli altri possono stare tranquilli. Francamente le nuove generazioni hanno effettuato il vaccino quindi i nostri bambini sono tranquilli per quanto riguarda questo batterio. Nessun panico e dobbiamo stare tutti tranquilli. La nostra concittadina è ricoverata al Civico di Palermo, le auguriamo una pronta guarigione”, conclude Cuffaro.

