Riapre il Teatro dell’Efebo con un cartellone di 13 appuntamenti che punta ad ampliare l’offerta turistica del territorio. “Dopo il successo dell’anno scorso – ha affermato il dirigente Achille Contino – che ci ha visti sui rotocalchi nazionali, adesso ripartiamo perché pensiamo che Agrigento meriti uno spazio nel turismo degli eventi. Abbiamo fatto questo sforzo e il mio ufficio ha lavorato tantissimo. Siamo una squadra di sessantenni con un ritmo da trentenni perché dobbiamo portare avanti queste iniziative in vista di Agrigento 2025 e perché questo teatro obiettivamente merita. Siamo nella Cava dei Templi, dove è stata cavata la pietra che continua per tutto il costone per costruire i nostri templi. Ciò che ha dato il nome al teatro è il fatto che qualche anno fa è stato scoperto, da una ricerca documentale, che l’Efebo, la famosissima scultura del giovinetto in crescita che si trova presso il museo Grifo, è stato ritrovato proprio in uno degli ipogei del giardino botanico. Il giardino è di proprietà della provincia e abbiamo fatto dei lavori di recente affinché il teatro potesse far sì che Agrigento si scommettesse nel mercato del turismo degli eventi”. VIDEO

Il cartellone 2024 del Teatro dell’Efebo è organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento è stato presentato questa mattina al Giardino Botanico di Agrigento. Presenti il segretario generale del Libero Consorzio Pietro Amorosia, in rappresentanza del commissario straordinario Bologna, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il direttore del settore Turismo del Libero Consorzio Achille Contino e i rappresentanti delle compagnie che daranno vita alle rassegne teatrali. Il cartellone prevede due rassegne: Teatro classico e del mito (dal 21 luglio al 2 agosto) e Teatro d’autore e musica (dal 3 agosto all’8 settembre).

Teatro classico e del mito:

21 luglio: “Antigone” (Ass. Cult. Dide Amenanos Festival)

24 luglio: “Sette contro Tebe” (Dide Amenanos Festival)

26 luglio: “Icaro, il pensiero in movimento” (Agenzia spettacoli Savatteri Srls)

27 luglio: “Il rapimento di Proserpina o l’inganno di Venere” (Ass. Cult. Kairos)

2 agosto: “Kokalos” (Ass. Cult. Centro Cultura Mediterranea)

Rassegna del Teatro d’autore e musica:

3 agosto: “Rapsodia pirandelliana” (Compagnia Teatrale Enzo Gambino)

17 agosto: “La verità” (Ass. Cult. Concordia)

18 agosto: “Radici di un mare aperto” (Ass. Cult. Le Muse)

23 agosto: “Love Morricone” (Coro Lirico Siciliano Aps Teatri di Pietra)

24 agosto: “Il cortile degli Aragonesi” (Ass. Popolare Aromi di Sicilia)

25 agosto: “Ma povera Italia” (Sipario 4)

30 agosto: “San Calò mmanu ai carusi” (Ass. Cult. Il libero canto di Calliope)

8 settembre: “Treni del Sud” (Ass. Musicale Spazio Musica)

