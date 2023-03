Non soltanto in territorio di Agrigento e Realmonte, ma anche Ribera, nella notte, si è registrato uno sbarco “fantasma”. Non è chiaro in quale spiaggia perché nessuna imbarcazione al momento è stata ancora ritrovata. I carabinieri della Tenenza cittadina, avendo raccolto la segnalazione di automobilisti, hanno perlustrato tutta l’area costiera e sono riusciti, nel giro di poche ore, a rintracciare e bloccare 32 tunisini.