Un 2019 nel segno di Slow Food in tutto il mondo

E adesso vediamo cosa organizza la rete internazionale di Slow Food in tutto il mondo

Disco Soup! Slow Food Rete Giovani, 27 aprile in tutto il mondo

È il 27 aprile la giornata in cui la rete dei giovani di Slow Food (SFYN) si riunisce per la Disco Soup. Dall’Uganda al Giappone, dal Brasile ai Paesi Bassi, in questa giornata mondiale i giovani attivisti trasformano gli sprechi alimentari in una zuppa da condividere. Durante l’evento, organizzatori e partecipanti cucinano, mangiano e ballano insieme mostrando il modo divertente in cui si possono evitare gli sprechi.

Slow Food Nations, dal 19 al 21 luglio, Stati Uniti, Denver

Ci spostiamo negli Stati Uniti, a Denver in Colorado, per la nuova edizione di Slow Food Nations, dal 19 al 21 luglio. Il focus dell’evento è Dove la tradizione incontra l’innovazione, per esplorare come sia possibile armonizzare questi due termini solo apparentemente contraddittori, e per scoprire tecniche, servizi e pratiche innovativi al servizio dei prodotti tradizionali e della sostenibilità economica dei produttori.

Terra Madre in tutto il mondo

In tutto il mondo sono tantissimi gli eventi in cui gli attivisti del movimento si incontrano per celebrare i valori che legano ognuno di noi al buon cibo e alle nostre tradizioni gastronomiche, per condividere consigli e tecniche su un uso consapevole delle risorse naturali. Al momento abbiamo in programma oltre 30 appuntamenti in tutti i continenti con migliaia di slowfoodies che scelgono il cibo come chiave di lettura per leggere la complessità in cui viviamo. Ne è un esempio la serie di Terra Madre nazionali organizzate in Azerbaijan, Burkina Faso, Georgia, Malesia e Kazakistan…

Meeting dai grandi contenuti sono gli Indigenous Terra Madre, che coinvolgono le popolazioni autoctone e che si terranno in Giappone, a Hokkaido, in Russia, nei monti Altaj, in Nepal e in Kenya.

Eat-In, mercati e festival, da Stoccarda a Johannesburg, da Londra a Poprad

Ortaggi locali, formaggi, pani e bevande di produzione artigianale selezionati da Slow Food, insieme ai loro produttori, sono i protagonisti di laboratori di degustazione e incontri di grandi e piccoli eventi organizzati in giro per il mondo. Tra i più importanti citiamo il Markt des guten Geschmacks (dal 25 al 28 aprile, Stoccarda, Germania), lo Slow Food Soweto Eat-In (4 maggio nell’omonimo quartiere di Johannesburg, Sudafrica) il Popradský Farmársky Festival (a giugno in Slovacchia), il Kili Fair Trade (a giugno a Moshi, Tanzania), l’Hampton Court Garden Festival (a Londra dal 2 a 7 luglio), il Fruit and Juice Party e gli eventi organizzati dalla rete di Slow Food in Uganda durante tutto l’anno.

Ecco una panoramica degli eventi più importanti di Slow Food nel mondo, in continuo aggiornamento!!