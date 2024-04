Le conclusioni saranno affidate agli autori Giuseppe Girgenti e Mauro Crippa.

Lunedì 29 Aprile, alle 18, alla biblioteca Lucchesiana di Agrigento, la presentazione del libro “Umano, poco umano – Esercizi spirituali contro l’intelligenza artificiale” di Mauro Crippa (lavora a Mediaset dove dirige i programmi di informazione e la comunicazione) e Giuseppe Girgenti (insegna Storia della Filosofia Antica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano).

Dopo i saluti di don Angelo Chillura, direttore della Biblioteca; del sindaco Franco Miccichè; di Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Agrigento, interverranno Beniamino Biondi, scrittore e saggista, e Francesco Rizzo, presidente di Hosàytos.

Le conclusioni saranno affidate agli autori Giuseppe Girgenti e Mauro Crippa.

«Ciò che è veramente importante per noi tutti non è sapere quanto sia intelligente l’Intelligenza artificiale, ma i danni che essa può portare alla nostra vita. E, per contrastarla, il modo migliore è rivolgere lo sguardo non al futuro, ma al passato, con un’incursione ragionata e ben documentata nel mondo classico. Tornare nell’Atene e nella Roma classica è, secondo i due autori di questo libro coraggioso e anticipatorio, un itinerario della mente che ha per destinazione la sapienza degli antichi. A essa dobbiamo attingere per i nuovi esercizi spirituali. Dell’IA “di frontiera” non sono interessanti le sempre provvisorie acquisizioni, quanto piuttosto i già effettivi sconfinamenti nel santuario della nostra interiorità. Solo la resistenza psicologica e culturale e la forza dei classici della filosofia potranno renderci più forti e in grado (speriamo) di controllare l’IA».

A conclusione della presentazione del libro, si potrà visitare la mostra bibliografica “Intelligenza artificiale e medicina: etica e storia” a cura di Cristina Angela Iacono e Salvatore Casà e ammirare tre capolavori di alto artigianato in edizione limitata dell’azienda agrigentina StuporArt, di Antonio Ferraro.