Ultimo appuntamento con la Mototerapia ad Agrigento per l’anno 2021 con l’Associazione Motorlife. La giornata di chiusura questa mattina, 23 dicembre, a villa Bonfiglio. I bambini affetti da disabilità e non salgono in sella ad una moto da cross vivendo in prima persona l’adrenalina della moto, provando ad acquisire capacità fisiche, affettive, cognitive e sociali. Questo è l’intento dell’iniziativa: abbattere ogni disabilità e regalare un momento di felicità a questi piccoli super-eroi. “Queste giornate- dichiara il Presidente della MotorLife Rosario Farruggia- rappresentano un importante momento di socializzazione sia per le persone con disabilità e non, sia per le famiglie. La moto, infatti, come attività è uno strumento per trasmettere entusiasmo, voglia di vivere, andando a migliorare la percezione di Sé in relazione con l’altro e vivere l’adrenalina dello sport diventando per qualche ora protagonisti.”