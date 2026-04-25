Ultimi quaranta minuti: Agrigento, Vicenza e Desio si giocano i play‑in all’ultima curva

37 partite, mesi di battaglie e una stagione lunghissima ridotta a quaranta minuti decisivi. La 38ª giornata di campionato, in programma domenica 26 aprile alle ore 18.00, chiude la regular season e lo fa con un intreccio ad altissima tensione nella zona play‑in.

Sono tre le squadre appaiate a quota 34 punti che si contendono due soli posti, l’11° e il 12°, ultimi utili per prolungare la stagione: Moncada Energy Agrigento, S4 Energia Vicenza e Rimadesio Desio. Una soltanto resterà esclusa.

🔢 Situazione di classifica alla 37a giornata

11. Agrigento 34 punti (17‑18)

34 punti (17‑18) 12. Vicenza 34 punti (17‑18)

34 punti (17‑18) 13. Desio 34 punti (17‑18)

Tutto è ancora aperto: decisive saranno le vittorie, ma anche le classifiche avulse, con la differenza canestri pronta a entrare in gioco solo come estremo rimedio.

🟦 Agrigento: vincere per non dipendere da nessuno

Moncada Energy Agrigento – Paffoni Fulgor Omegna

📍 PalaMoncada, Porto Empedocle

Agrigento ha il grande vantaggio del fattore campo e di arrivare all’appuntamento nel miglior momento possibile: 4 vittorie nelle ultime 5 gare hanno rilanciato i siciliani, che ora possono chiudere il discorso play‑in con le proprie mani.

Di fronte ci sarà Omegna, già matematicamente nei play‑in, formazione solida e profonda, poco incline a concedere regali e in serie positiva da 3 turni casalinghi consecutivi nel mese di Aprile. Servirà una Agrigento lucida e intensa, capace di replicare le prestazioni difensive viste nelle ultime uscite.

🟡 Vicenza: trasferta insidiosa, margine di errore zero

Fiorenzuola Bees – S4 Energia Vicenza

📍 PalArquato

Vicenza sarà chiamata a una trasferta complessa contro Fiorenzuola, squadra senza più obiettivi di classifica ma sempre pericolosa tra le mura amiche. Gli uomini di coach Del Re arrivano all’ultima giornata con qualche alti e bassi, ma con l’esperienza necessaria per reggere la pressione.

Per i veneti il destino non è completamente nelle proprie mani: vincere è fondamentale, ma potrebbe non bastare. In caso di arrivo multiplo a pari punti, Vicenza dovrà affidarsi agli scontri diretti per strappare un posto tra le prime dodici.

⚫ Desio: obbligo di vittoria e radio accesa

Siaz Basket Piazza Armerina – Rimadesio Desio

📍 Palasport Provinciale

È la squadra che arriva più in difficoltà, reduce da cinque sconfitte consecutive, ma anche quella con la miglior differenza canestri (+25) tra le tre contendenti. Desio sa di dover vincere a ogni costo sul parquet di Piazza Armerina e sperare in almeno un passo falso delle rivali.

La pressione sarà tutta sulle spalle dei brianzoli: un successo potrebbe riaprire tutti gli scenari, una sconfitta significherebbe stagione finita. Servirà una prestazione d’orgoglio per ribaltare il momento negativo.

🧮 Gli scontri diretti: Agrigento avanti, Desio indietro

Analizzando il mini‑girone tra le tre squadre, emerge uno scenario molto netto:

✅ Moncada Energy Agrigento

✔️ vs Vicenza: 1‑1

(79‑83 a Vicenza, 92‑71 ad Agrigento)✔️ vs Desio: 2‑0

(98‑94 a Desio, 98‑83 in casa)👉 Agrigento è in vantaggio sia con Desio sia in classifica avulsa a tre.

⚠️ S4 Energia Vicenza

✔️ vs Desio: 1‑1

(70‑104 a Desio, 75‑70 in casa)↔️ vs Agrigento: 1‑1👉 Vicenza è in parità con entrambe, ma sfavorita rispetto ad Agrigento per differenza canestri negli scontri diretti globali.

❌ Rimadesio Desio

❌ vs Agrigento: 0‑2↔️ vs Vicenza: 1‑1 (saldo canestri leggermente favorevole)👉 Desio è sfavorita in qualsiasi arrivo a tre e anche in un arrivo a due con Agrigento.

🔍 Cosa significa in concreto

✅ Agrigento è padrona del proprio destino

Con una vittoria è matematicamente ai play‑in. Anche con una sconfitta potrebbe farcela, se Vicenza o Desio non vincono.⚠️ Vicenza deve vincere e guardare Agrigento

In caso di arrivo a tre a 36 punti, rischia di restare dietro ad Agrigento.❌ Desio deve vincere e sperare

È la squadra più penalizzata dagli incroci: senza una sconfitta di Agrigento, è fuori.

⏱️ Appuntamento alle 18.00: verdetti in simultanea

Tutte le partite della 38ª giornata scatteranno in contemporanea, per un pomeriggio dal sapore playoff. Per tre squadre sarà una sfida senza appello, per una sola il sipario calerà sul campionato.

Il conto alla rovescia è finito:

sabato 26 aprile, il campo parlerà.

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