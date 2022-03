Ultimato il restyling delle strade: Agrigento è pronta per il giro di Sicilia

Il Genio Civile di Agrigento, in nottata, ha completato il restyling di Viale Leonardo Sciascia, a Villaggio Mosè, con il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Adesso la città di Agrigento è pronta ad ospitare la terza tappa del giro di Sicilia. “Per eseguire i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale – afferma il Capo del Genio Civile Rino La Mendola -, abbiamo aspettato la maturazione della miscela bituminosa utilizzata per la pavimentazione stradale, al fine di consentire una migliore presa delle vernici da utilizzare. Siamo riusciti a completare la pavimentazione del tratto agrigentino della terza tappa con netto anticipo, anche se ancora rimane qualche dettaglio di rifinitura”.

Proseguono intanto i lavori anche a Canicattì, dove i lavori di pavimentazione stradale stanno interessando le vie Monsignor Ficarra, Regina Margherita, Vittorio Emanuele e Carlo Alberto dalla Chiesa.

“I lavori di scarificazione e ripavimentazione delle strade canicattinesi attraversate dalla terza tappa della manifestazione ciclistica – continua La Mendola -, saranno completati in settimana, mentre la segnaletica orizzontale sarà apposta tra qualche giorno al fine di consentire, anche qui, una migliore presa delle vernici da utilizzare sull’asfalto”. “Siamo riusciti a dare risposte concrete ed immediate anche questa volta – conclude il Capo del Genio Civile -, grazie alla professionalità ed all’impegno dei Funzionari incaricati e delle maestranze impiegate, che hanno lavorato anche in “regime notturno”, al fine di consegnare le opere eseguite in tempo per la manifestazione ciclistica”.

I lavori, eseguiti ancora una volta in tempi brevissimi dal Genio Civile, sono stati finanziati dal Governo Musumeci e dall’Assessore al ramo Marco Falcone, con delibera di Giunta Regionale, con la quale sono state individuati i tratti da ripavimentare a seguito delle segnalazioni degli organizzatori del Giro di Sicilia, i quali, tra dicembre 2021 e gennaio 2022, avevano verificato lo stato di manutenzione delle strade che sarebbero state attraversate dalla manifestazione ciclistica.