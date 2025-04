È il giorno della verità. Alla vigilia dell’attesissimo match contro San Vendemiano, il nostro coach ha tracciato il quadro della situazione, consapevole dell’importanza cruciale della gara:

“Giornata decisiva per tutte le posizioni, in pratica tutti i risultati contano per stilare la classifica finale e la nostra partita non fa eccezione.”

La posta in palio è alta: raggiungere la settima posizione per garantirsi un miglior piazzamento nello spareggio. Di fronte, però, ci sarà una San Vendemiano agguerrita, a caccia del secondo posto:

“Mi aspetto una gara molto combattuta. Sono un’ottima squadra con ampie rotazioni e molti giocatori capaci di esprimersi su più dimensioni, dotati sia di fisicità che di talento realizzativo.”

I numeri parlano chiaro: nel 2025 San Vendemiano è stata la squadra più in forma del girone, con appena tre sconfitte all’attivo e percentuali realizzative da vertigini fin dall’inizio della stagione.

“Sarà fondamentale il nostro approccio difensivo, che è stato uno dei punti di forza nelle ultime uscite casalinghe,”ha sottolineato il coach, mettendo l’accento su quello che sarà il tema chiave della partita.

Contro una formazione che ama correre in transizione e dispone di tante soluzioni offensive, sarà essenziale limitare l’efficacia degli avversari per arrivare al play-in nella migliore condizione possibile, sia emotiva che di classifica:

“Dovremo essere bravi a contenerli per essere competitivi fino in fondo.”

Tutti gli incastri possibili per la classifica

La corsa tra la 7ª e l’11ª posizione è apertissima e dipenderà non solo dal nostro risultato, ma anche da quelli di Faenza, Fidenza, Casale Monferrato e Vicenza.

Agrigento sarà 7ª se vince o se perde ma Faenza perde. In caso di sconfitta con contemporanea vittoria di Faenza, chiuderà 8ª .

sarà se vince o se perde ma Faenza perde. In caso di sconfitta con contemporanea vittoria di Faenza, chiuderà . Faenza sarà 7ª se vince e Agrigento perde. Sarà 9ª se perde di 7 o più punti e Agrigento vince; 8ª in tutti gli altri casi.

sarà se vince e Agrigento perde. Sarà se perde di 7 o più punti e Agrigento vince; in tutti gli altri casi. Fidenza chiuderà 10ª se Monferrato vince (a meno che Fidenza vinca e Agrigento perda); sarà 9ª in tutti gli altri casi.

chiuderà se Monferrato vince (a meno che Fidenza vinca e Agrigento perda); sarà in tutti gli altri casi. Casale Monferrato potrà essere 8ª , 9ª o 10ª a seconda della propria vittoria con scarto, dei risultati di Agrigento e Fidenza e delle combinazioni tra vittorie e sconfitte.

potrà essere , o a seconda della propria vittoria con scarto, dei risultati di Agrigento e Fidenza e delle combinazioni tra vittorie e sconfitte. Vicenza sarà 10ª se vince e Monferrato perde; 11ª se perde o se vince ma Monferrato vince.

Uno scenario avvincente e complesso che renderà ogni possesso ancora più pesante. Tutto si deciderà nell’ultima, intensa giornata della regular season.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp