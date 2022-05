Uil: due i congressi in agenda

Altri due appuntamenti nei prossimi giorni, per i vari settori della Uil agrigentina. Sabato 7 maggio, alle 9.30, in programma il sesto Congresso territoriale di Agrigento della UilPa. A presiedere i lavori, il segretario generale, Gero Acquisto. Relazionerà Linda Bellia, segretaria generale della UilPa della provincia agrigentina. Previsti gli interventi del segretario generale UilPa Sicilia, Alfonso Farruggia e del segretario nazionale della UilPa, Federico Trastulli. I lavori si svolgeranno nella sede del sindacato in via Mattarella. Il 26 maggio, sarà il turno del settimo congresso territoriale della Uila-Uil di Agrigento. I lavori si svolgeranno dalle ore 9 allo Spazio Temenos, ex chiesa di San Pietro nella città dei templi. A presiedere i lavori il segretario generale Uila Sicilia, Antonino Marino. La relazione verrà svolta dal segretario generale della Uila Agrigento, Gero Acquisto. Concluderà i lavori, il Segretario organizzativo nazionale della Uila, Guido Majrone. “Da sempre – dice Gero Acquisto (nella foto) – siamo in prima fila a tutela della lavoratrici e dei lavoratori del settore agroalimentare agrigentino che è un punto di forza e che merita maggiori attenzioni da parte dei governi regionale e nazionale per uno sviluppo ancora più importante”.