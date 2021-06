Ufficializzata ad Agrigento la nascita di Conalpa: ecco gli obiettivi

Ufficializzata ad Agrigento la nascita di Conalpa, Coordinamento Nazionale per gli alberi e il Paesaggio Onlus. Presidente è Domenico Bruno.

La delegazione agrigentina è composta da Antonio Marotta (VicePresidente), Alfonso Scanio (Segretario) e dai Consiglieri: Vittorio Zunardi, Giovanni Portannese, Vincenzo Fagiani e Marcella Carlisi.

Tra i prossimi impegni della delegazione agrigentina sono previsti: L’adesione al Coordinamento regionale “Salviamo i boschi di Sicilia dagli incendi “ e la richiesta di incontri con il Sig. Prefetto, il Sindaco di Agrigento e con gli Enti Pubblici che si occupano della salvaguardia dei boschi, degli alberi e dei loro habitat naturali

La delegazione, come da statuto dell’associazione si propone di collaborare con il mondo della scuola per la diffusione di una coscienza naturalistica e di rispetto per il nostro ambiente organizzare escursioni naturalistiche, feste dell’albero e la piantumazione di alberi in città e nelle periferie, dando applicazione alla legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che obbliga i Comuni, con più di 15.000 abitanti, alla piantumazione di un albero per ogni neonato (individuazione di aree idonee).

Per la buona gestione del verde esistente e dei tantissimi terreni abbandonati pubblici e privati, soggetti ad incendio la delegazione si propone per la ;collaborazione con l’amministrazione comunale per la gestione del verde pubblico.

<<Invitiamo tutti gli amanti dell’Ambiente ad iscriversi al CO.N.Al.Pa- dice il presidente Bruno- per dare voce e forza alla natura, per tutelare ciò che è molto spesso oggetto di vandalismo ed abbandono.Per informazioni e adesioni potete contattarci sulla pagina facebook Conalpa – Delegazione di Agrigento, al numero telefonico 347 928 0181 o attraverso l’indirizzo email conalpa.agrigento@gmail.com>>.