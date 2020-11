Ufficiali in congedo e bersaglieri dal sindaco Miccichè

AGRIGENTO. Il sindaco Franco Miccichè ha accolto in municipio i soci dell’associazione nazionale bersaglieri e dell’Unuci, l’unione nazionale degli ufficiali in concedo che hanno chiesto di incontrarlo per formulargli gli auguri di buon lavoro e per presentargli alcune proposte come quella di dare la cittadinanza onoraria di Agrigento al milite ignoto e di una lapide per ricordare anche le vittime agrigentine della seconda guerra mondiale. Al termine dell’incontro sono state consegnate delle pubblicazioni delle associazioni e dei libri sulla storia agrigentina.A rappresentare i bersaglieri c’era Andrea De Castro mentre per l’Unuci c’era Carmelo Fenech entre Salvatore Fucà rappresentava le due associazioni.

“Abbiamo voglia di continuare a essere utili per la comunità agrigentina – hanno dichiarato i componenti delle due associazioni militari”.