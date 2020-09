Uffici postali: nuovi orari di apertura in provincia di Agrigento

Prosegue il piano di riaperture degli uffici postali nell’Agrigentino.

A partire da lunedì 21 settembre tornano operative tutti i giorni, dal lunedì al sabato, le sedi di Agrigento 10 nella frazione di Villaggio Mosè e, in provincia, di viale della Vittoria a Canicattì, via Generale Caviglia a Porto Empedocle e piazza Umberto I a Comitini.

Previsto inoltre il ripristino dell’orario continuato, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, per l’ufficio postale di Menfi sito in via Alessandro Volta.

Anche in questa fase, l’Azienda raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale.

Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.