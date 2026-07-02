ALESSANDRIA DELLA ROCCA. L’Udc rafforza la propria organizzazione nell’Agrigentino con la nomina di Giuseppe Ciaravella a coordinatore politico del partito per Alessandria della Rocca. L’incarico è stato conferito dal coordinatore provinciale Fabio La Felice, d’intesa con il coordinatore regionale dell’Udc Sicilia, Decio Terrana, nell’ambito del percorso di consolidamento della presenza del partito nei territori.

L’obiettivo è rafforzare il rapporto con le comunità locali e rendere più capillare l’organizzazione politica nei centri della provincia.

Il profilo

Laureato in Scienze Politiche e docente, Ciaravella vanta un lungo percorso nell’attività politica e amministrativa. Vicino fin da giovane ai valori della Democrazia Cristiana, nel 1994 contribuì alla nascita dei circoli giovanili di Forza Italia in provincia di Agrigento. In seguito aderì al progetto politico dell’Udc guidato da Pier Ferdinando Casini e, tra il 2003 e il 2006, ricoprì l’incarico di assessore comunale ad Alessandria della Rocca in una giunta di centrodestra.

Dal 2010 continua il proprio impegno nella vita pubblica locale attraverso un gruppo civico ispirato ai principi della cristianità, della democrazia e del servizio alla comunità.

Le dichiarazioni

«Abbiamo scelto una figura preparata, competente e profondamente radicata nel territorio – afferma il coordinatore provinciale Fabio La Felice –. Giuseppe Ciaravella saprà rafforzare la presenza dell’Udc ad Alessandria della Rocca e costruire un progetto politico vicino ai cittadini e ai valori del popolarismo e della tradizione democratico-cristiana».

Per il coordinatore regionale Decio Terrana, la nomina rappresenta «un ulteriore passo nel percorso di rilancio dell’Udc in Sicilia», evidenziando come l’esperienza politica e amministrativa del nuovo coordinatore costituisca «un valore aggiunto per il partito e per il territorio».

L’impegno del neo coordinatore

Soddisfatto Giuseppe Ciaravella, che ha ringraziato il partito per la fiducia ricevuta. «Assumo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità – dichiara –. Lavoreremo per costruire un’Udc sempre più vicina ai cittadini, aperta al confronto e capace di offrire risposte concrete ai bisogni della comunità, nel solco dei valori della Democrazia Cristiana, della solidarietà e del bene comune».

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