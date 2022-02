Ucraina: card.Montenegro, seminiamo tutti giustizia e carita’

“‘Non stanchiamoci di fare il bene’. Questo invito sul quale il Santo Padre ci invita a riflettere penso acquisti un valore particolare alla luce della situazione storica che stiamo vivendo”. Lo ha affermato il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento, durante la conferenza stampa di presentazione del Messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2022. “Oggi dovremmo dire i venti di guerra che soffiano in varie parti del mondo, Ucraina, Russia – ha proseguito -, la crisi sanitaria, economica e sociale a motivo della pandemia, lo scandalo della fame in varie aree del pianeta, le disuguaglianze accentuate dalla mancanza di lavoro o dallo sfruttamento dei piu’ deboli, sono tutte realta’ che ci interpellano come Chiesa. Cosa possiamo fare?”. “Il Messaggio del Papa costituisce una pista di impegno e di responsabilita’ – ha detto il porporato -. Ciascuno per la propria parte siamo chiamati a non stancarci a fare il bene, a seminare giustizia e carita’, a non desistere dal percorrere strade di promozione umana, a lavorare assiduamente affinche’ ognuno sia rispettato nella propria dignita’”. “Questa Quaresima – ha concluso Montenegro – e’ il tempo che il Signore ci regala, e’ l’occasione che ci offre per compiere il bene e per portare la luce del Risorto in mezzo al mondo”. (ANSA).