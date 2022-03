Ucraina: bus di Favara arrivato Lublino, salgono profughi

Il pullman della missione umanitaria “Favara for Ukraine” e’ arrivato a Lublino dove, nel parcheggio di un centro commerciale, era atteso da donne e bambini in fuga dalla guerra in Ucraina. Alcuni bambini, infreddoliti e spaventati, sono scoppiati a piangere, cosi come le loro mamme. Florinda Saieva, la mamma della sedicenne Carla Bartoli che ha fatto la raccolta fondi per soccorrere i profughi ucraini, sta adesso identificando e registrando le persone che saliranno sul bus per venire in Sicilia. Cinquanta persone arriveranno in Sicilia per essere ospitate a Favara. A controllare le operazioni anche la polizia. Della traduzione si occupa invece l’ex ciclista professionista Sergii che e’ stato il punto di contatto fra la famiglia Bartoli e quanti sono in fuga dalla guerra. (ANSA).