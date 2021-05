Uccise il vicino a pistolettate, condannato a 22 anni di carcere

Inflitti 22 anni di reclusione a Vincenzo Galiano, 80enne di Favara, reo confesso dell’omicidio del pensionato di 73 anni Baldassarre Contrino. La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte di Assise di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato. Il pubblico ministero Chiara Bisso, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto la condanna a 24 anni di carcere, per omicidio volontario aggravato dai futili motivi, e per il porto in luogo pubblico di arma illegale.

L’omicidio, sembrerebbe legato a dissidi pregressi fra i due, è avvenuto il 2 luglio del 2018. Galiano, secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Agrigento e della Tenenza di Favara, sapendo che avrebbe trovato il suo rivale in contrada Caltafaraci, prese la pistola, lo raggiunse e gli sparo’ al torace uccidendolo.

Un omicidio consumato dopo numerosi contrasti tra i due compaesani. L’imputato e i suoi difensori, gli avvocati Antonino Gaziano e Calogero Vetro, hanno sostenuto che Galiano era stato aggredito piu’ volte, e senza motivo da Contrino.