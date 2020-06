Uccise il cognato per questioni familiari, chiesto rinvio a giudizio di 38enne

Il pubblico ministero Emiliana Busto ha chiesto il rinvio a giudizio di Raimondo Burgio, 38 anni, di Palma di Montechiaro, accusato di avere ucciso il cognato Ignazio Scopelliti, 45 anni, anche lui palmese. L’udienza è stata fissata davanti al Gup del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, il 18 giugno prossimo. L’imputato, che deve rispondere di omicidio aggravato dalla premeditazione, è difeso dagli avvocati Francesco Scopelliti e Giovanni Lo Monaco.

Burgio nei mesi scorsi è tornato libero per scadenza dei termini di custodia cautelare. Il fatto di sangue risale al novembre del 2018. Tutto quanto si è consumato in una ‘manciata’ di minuti. Raimondo Burgio sarebbe andato a casa di Scopelliti, verosimilmente per l’ennesimo chiarimento. Con sé si sarebbe portato una pistola.

Ben presto ne è nata una discussione. L’uomo armato ha sparato senza esitazione, da distanza ravvicinata, esplodendogli contro quasi l’interno caricatore. Scopelliti centrato al petto, è stramazzato sull’asfalto bagnato dalla pioggia. E’ morto sul colpo.