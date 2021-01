“Uccise il cognato”, chiesti 30 anni di reclusione

Il pubblico ministero Emiliana Busto ha chiesto la condanna a 30 anni di reclusione a carico di Raimondo Burgio, 37 anni, di Palma di Montechiaro, accusato di avere ucciso il cognato Ignazio Scopelliti, 45 anni, il 2 novembre del 2018. Il processo è in corso di svolgimento davanti al Gup del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano.

Burgio, reo confesso, quel giorno, si sarebbe recato a casa di Scopelliti, verosimilmente per l’ennesimo chiarimento. Con sé si sarebbe portato una pistola. Ben presto ne è nata una discussione, poi l’uomo avrebbe estratto l’arma, ed ha sparato senza esitazione, da distanza ravvicinata, esplodendogli contro quasi l’interno caricatore.

Scopelliti centrato al petto, è stramazzato sull’asfalto bagnato dalla pioggia. L’imputato, da oltre un anno è tornato libero per effetto della scadenza dei termini di custodia cautelare. Si torna in aula il 19 marzo per le arringhe dei difensori dell’imputato, gli avvocati Francesco Scopelliti e Giovanni Lomonaco.

Subito dopo toccherà all’avvocato di parte civile Giuseppe Vinciguerra, che difende alcuni familiari della vittima.