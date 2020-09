Ubriaco perde il controllo dell’auto e finisce contro mezzi in sosta: denunciato

Alticcio perde il controllo della sua auto, una Lancia Y, e va a sbattere contro due automobili posteggiate ai bordi della strada, fortunatamente senza causare feriti. A finire nei guai un 51enne di Agrigento.

E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il fatto è accaduto nel corso delle ore notturne in via Pietro Nenni, ad Agrigento.

Quando i fumi dell’alcol hanno cominciato a fare effetto, l’uomo ha perso il controllo della vettura, e come una scheggia impazzita è piombata contro due vetture, una Citroen e una Fiat Panda. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. L’auto è stata sequestrata, e sottoposta a fermo amministrativo per 6 mesi, e all’uomo ritirata la patente di guida.