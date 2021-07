Ubriaco fugge alla polizia, e collassa a pochi metri da casa

Alla vista dell’Alt imposto dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, è scappato per sfuggire al controllo. Ne è nato un inseguito dalla stazione ferroviaria, dove gli agenti erano impegnati in un posto di blocco, lungo le vie Europa ed Esseneto. E’ successo vero le 3 della notte. L’auto, poco dopo, è stata ritrovata parcheggiata in via Callicratide e, accanto, a pochi metri, c’era l’automobilista riverso per terra.

Si tratta di un trentanovenne di origini campane. I poliziotti hanno accertato che l’uomo era praticamente quasi in coma etilico, e come rilevato dall’etilometro aveva un tasso alcolemico di 2,40 g/l. Sul posto è arrivata un’autoambulanza del 118. Dopo le cure del caso, è stato denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per guida in stato d’ebbrezza e per resistenza a Pubblico ufficiale. Gli è stata naturalmente ritirata la patente di guida.

I poliziotti stanno anche cercando di capire cosa ci faceva quell’uomo in città.