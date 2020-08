Ubriaco fa la pipì davanti ad avventori di panineria

Ubriaco ha urinato in strada sotto gli occhi di passanti e turisti seduti ai tavoli dei locali. Una storia di vergognoso degrado, che si è verificata dalle parti di via Pirandello, ad Agrigento.

Il protagonista è un 40enne tunisino, da tanti anni domiciliato ad Agrigento. Lo ha fatto sotto gli occhi di diverse persone, che stavano consumando il pranzo, comodamente seduti in una panineria.

Il nordafricano, come hanno raccontato alcuni testimoni, non si reggeva nemmeno in piedi per l’eccessiva assunzione di alcolici.

Ancora barcollante si è abbassato i pantaloni e le mutande, ed ha fatto la pipì a pochissimi metri da un esercizio commerciale, come se nulla fosse, scambiando quel posto come un normale bagno pubblico. Poi si è rivestito alla meno peggio, allontanandosi velocemente.