Ubriaco e con uno sfollagente in mano: denunciato 40enne

Trovato in possesso di un oggetto atto ad offendere. Un 40enne romeno è stato fermato, in pieno centro cittadino, dai poliziotti del Commissariato di Canicattì. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, impugnava uno sfollagente. Il 40enne è stato denunciato.

Gli agenti del Commissariato canicattinese con la collaborazione del reparto Prevenzione Crimine di Palermo, e della sezione polizia Stradale di Agrigento, nell’ambito del controllo straordinario del territorio hanno eseguito 18 posti di controllo, 248 persone identificate e controllate, 127 veicoli controllati, 11 sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, con 2 veicoli sottoposti a sequestro, 14 controlli a persone sottoposte a misure di prevenzione o alternative alla detenzione, 8 controlli amministrativi ad esercizi pubblici.