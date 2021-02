Ubriaco alla guida di auto fugge all’Alt, acciuffato e denunciato

Alla guida di un’auto, ubriaco fradicio, non si ferma all’Alt, e dopo la fuga, a ‘folle’ velocità, rischia la collisione con uno e più veicoli. È successo nel centro dell’abitato favarese. Il protagonista è stato fermato, in tempo, da una gazzella dei carabinieri della Tenenza di Favara.

Si tratta di un 27enne favarese. Nonostante avesse bevuto alcolici si era messo lo stesso al volante della propria vettura. Sottoposto a controllo, a mezzo etilometro, è stato trovato con un valore nel sangue di 1,47 g/l.

È stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza e resistenza a Pubblico ufficiale. A carico del giovane è scattata anche la multa per non aver rispettato le prescrizioni anti-Covid, di 400 euro.