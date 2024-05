Ubriaco ha aggredito due carabinieri impegnati in posto di controllo, alla circolazione stradale, in piazza Progresso a Raffadali. Un 23enne di nazionalità marocchina, è stato arrestato dagli stessi militari dell’Arma, per violenza e resistenza a Pubblico ufficiale. L’immigrato, senza alcun motivo, prima ha preso a calci e pugni l’auto con i colori d’istituto, poi si è scagliato contro gli uomini in divisa. Senza non poche difficoltà è stato bloccato e arrestato.