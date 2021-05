Ubriachi in piazza stazione reagiscono alla polizia: due denunciati

Ubriachi in piazza Marconi, davanti la stazione ferroviaria, all’orario del coprifuoco. Due immigrati, alla vista della pattuglia della sezione Volanti, hanno tentato anche di allontanarsi. Non ci sono però riusciti, e quando sono stati bloccati dai poliziotti, si sono rifiutati di esibire i documenti di identificazione, e di fornire le proprie generalità, ponendo in atto atteggiamenti che hanno intralciato l’operato degli uomini in divisa.

I due sono stati, dunque, portati alla caserma “Anghelone” per essere identificati. Entrambi sono stati, poi, denunciati in stato di libertà, per rifiuto di fornire le proprie generalità ai pubblici ufficiali, resistenza a Pubblico ufficiale, e ubriachezza molesta. Sono stati inoltre sanzionati 400 euro a testa, per violazioni anti-Covid, e gli è stato applicato il Daspo urbano, con ordine di allontanamento da piazza Stazione firmato dal Questore.