Ubriachi e in contromano, denunciati tre automobilisti

Nello scorso fine settimana appena trascorso, nell’ambito di specifici servizi, disposti dal questore Rosa Maria Iraci, finalizzati al contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, gli agenti della polizia Stradale di Agrigento hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica, tre conducenti di veicoli, per guida in stato ebbrezza alcolica.

I tre sono risultati ubriachi durante i posti di controllo effettuati a San Leone. Si tratta di R.M.A, di 34 anni, residente a Caltanissetta (con un valore di 1,31 g/l.), fermato poiché procedeva ad alta velocità, e sanzionato perché la vettura era sprovvista di assicurazione; S.A., di 21 anni, residente a Favara (con un valore di 0,96 g/l.), fermato mentre procedeva contromano; C.G., di 30 anni, residente a Agrigento (con un valore di 1,58 g/l.), anche lui fermato poiché procedeva contromano.

Gli ultimi due veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Nel corso degli specifici servizi, inoltre, è stato sanzionato S.A., di 49 anni, residente ad Agrigento, poiché sprovvisto di patente di guida, in quanto mai conseguita. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.