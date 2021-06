Ubriachi alla guida, problema serio. Artigiano denunciato

L’abuso di alcolici, da parte di giovani e meno giovani, rappresenta un problema serio. Ancora peggio se non fosse che in tanti, poi a tarda notte, si mettono alla guida di auto e moto, incuranti delle conseguenze, e mettendo in gravissimo pericolo l’incolumità, e la sicurezza stradale.

Come è successo ieri notte, dove una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Agrigento, impegnata in un servizio di prevenzione in materia di sicurezza della circolazione stradale a San Leone, ha sorpreso un artigiano 47enne, di Racalmuto, alla guida della propria auto, visibilmente ubriaco.

Lo stile di guida dell’uomo ha insospettito i militari dell’Arma che hanno proceduto al test dell’etilometro. Il controllo ha rivelato un tasso alcolico ben superiore alla soglia consentita. L’uomo è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza. Rischia una sanzione amministrativa che va da 800 a 3.200 euro, e gli è stata ritirata la patente.