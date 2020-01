Ubriachi alla guida, automobilisti senza cintura e con il telefonino in mano: elevate 231 multe

Uso del telefonino, mancato uso delle cinture e alta velocità. E poi auto senza assicurazione e ubriachi alla guida. Questo e tanto altro nel periodo delle festività natalizie della polizia Stradale di Agrigento, lungo le principali direttrici di traffico della Provincia. Gli agenti hanno proceduto alla contestazione di 231 infrazioni complessive, per un totale di 464 punti decurtati; ritirate 7 patenti di guida e 16 carte di circolazione. Rilevato un sinistro stradale, ed effettuati 71 soccorsi.

Tra gli illeciti più rilevanti sono stati contestati: 5 per uso del telefonino alla guida; 12 per mancanza della revisione, 54 per mancato uso della cintura di sicurezza; 8 per mancata copertura assicurativa; 13 per velocità non commisurata ed eccesso di velocità.

Particolare attenzione è stata rivolta al trasporto di persone: 25 i bus controllati, con 14 contravvenzioni elevate, di vario genere, soprattutto relative ad inefficienze del veicolo.

Sono stati controllati 693 conducenti con precursore e/o etilometro, con 5 persone deferite alle competenti Procure della Repubblica per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica):

P.L., di 30 anni, residente a Canicattì (con un valore di 1,61 g/l, controllato sulla Ss640);

L.C., di 31 anni, residente a Canicattì (con un valore di 0,87 g/l, controllato sulla Ss640);

T.C., di 21 anni, residente a Agrigento (con un valore di 1,03 g/l, controllato a San Leone);

P.C., ragazza di 22 anni, residente a Licata (con un valore di 1,31, controllata sulla Ss115);

C.F., di 52 anni, residente a Sciacca (con un valore di 2,78, controllato sulla Ss115).