Ha esagerato con gli alcolici, e nel tragitto verso casa, è rotolata giù per le scale, sbattendo la testa. Protagonista una 50enne, residente nel centro di Agrigento.

Teatro del fatto scalinata che dalla via Gioeni, porta in via Imera. Trasportata in ospedale in ambulanza i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico.

I carabinieri della Radiomobile e della Stazione di Agrigento, hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.