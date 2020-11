Tuttolomondo sogna Agrigento senza Barriere

AGRIGENTO. Ancora nel 2020 le tematiche legate alle barriere architettoniche (fisiche e mentali) sono drammaticamente attuali; la presenza di questi ostacoli mette in seria difficoltà (quando non preclude) l’inclusione del diversamente abile nel tessuto sociale, che altrimenti sarebbe arricchito dai diversi colori della disabilità. È il momento di gettare le basi per una città che sia davvero accessibile a tutti, ad ogni livello, dove chiunque abbia le stesse opportunità. Una città solidale, rispettosa verso l’altro, in un clima di coesione e condivisione. Nella mia qualità di Assessore con delega alle barriere architettoniche, ho il piacere di invitare gli enti del terzo settore pertinenti in materia ad avviare un dialogo di confronto con l’Amministrazione comunale sul tema della disabilità.

Nel pieno rispetto del distanziamento sociale previsto dalle prescrizioni indicate per il

contenimento della pandemia da COVID-19, in data 27 novembre 2020 dalle 11 si terrà un incontro online su tali tematiche, attraverso l’utilizzo di una piattaforma di video conferenza. Gli enti del terzo settore di pertinenza interessati possono inviare la propria disponibilità alla mail gianni.tuttolomondo@comune.agrigento.it entro e non oltre la data del 26 novembre, indicando il nominativo del rappresentante dell’ente che parteciperà all’incontro e la email dove ricevere il link per partecipare alla videoconferenza.