Tutto pronto per l’edizione agrigentina di “Athletic city – Sana Alimentazione e Sport”. Domani sabato 10 e domenica 11 novembre, arriva ad Agrigento il villaggio itinerante dedicato al benessere e alle eccellenze agroalimentari, organizzato da Fidal, Federazione Italiana di Atletica Leggera, e Fida Confcommercio, Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione. La manifestazione consentirà di promuovere l’atletica, la sana alimentazione e gli stili di vita diffondendo i valori che lo sport persegue: lo spirito di squadra, la lealtà, il rispetto degli altri, uniti al benessere attraverso una corretta alimentazione. Sono previste diverse attività per avvicinare i ragazzi all’atletica, dimostrazioni e sfide in diverse specialità, e degustazioni di prodotti tipici locali curate da Fida Confcommercio per veicolare i valori della sana alimentazione. Appuntamento sabato 10 e domenica 11 novembre in Piazza Cavour ad Agrigento.