Tutto pronto per la XIII fiera della Montagna

La Fiera della Montagna dà appuntamento per la sua XIII edizione

a San Giovanni Gemini (AG) dal 7 al 9 dicembre 2018

“Scoprire, Gustare, Conoscere” è il tema della manifestazione che da tredici anni promuove i sapori della tradizione della montagna dell’entroterra siciliano

Torna, da venerdì 7 a domenica 9 dicembre, l’appuntamento con la Fiera della Montagna, giunta quest’anno alla sua XIII edizione e divenuta ormai una delle più importanti vetrine dell’entroterra siciliano. Attraverso esposizioni, momenti di intrattenimento e show cooking, l’evento racconterà il meglio del territorio montano, valorizzando non solo le materie prime e i prodotti di qualità, ma soprattutto le bellezze ambientali e il patrimonio culturale.

La palestra polifunzionale “Giovanni Scrudato” a San Giovanni Gemini radunerà le eccellenze in campo agroalimentare ed artigianale della zona, per una tre giorni dedicata ai sapori e saperi dei Monti Sicani.

“Scoprire, Gustare, Conoscere”: è questo il tema dell’appuntamento che di anno in anno si arricchisce di eventi, di testimonianze e di ambasciatori di un nuovo racconto dell’area, tra nuove scommesse e neonate idee di promozione del patrimonio umano, culturale e produttivo. Tra le novità dell’edizione 2018, il coinvolgimento dei sindaci dei comuni che attorno alla montagna ruotano: i primi cittadini dei centri dell’area sicana si confronteranno partecipando a dibattiti su sapori e tradizioni e avranno la possibilità di mostrare le eccellenze e le peculiarità del proprio comune, oltre che attraverso delle teche installate al centro della piazza che ospiterà la fiera, con delle rappresentazioni di gruppi folcloristici e storici.

Questo nuovo appuntamento vedrà la speciale partecipazione di Andy Luotto, il noto attore e chef presenterà tanti momenti dedicati al cibo ed esalterà i sapori della montagna deliziando gli appassionati dell’alta cucina con un Cooking Show. Luotto presenterà inoltre “Cucina Tu!”, il talent di cucina che avrà come protagonisti amatori e appassionati della buona cucina pronti a sfidarsi ai fornelli di Fiera della Montagna.

Tanti anche gli appuntamenti con gli chef locali: si comincia venerdì alle ore 20.00 con “Favole di Pasta”, una cena a base di pasta curata dal giovane Chef Vincent; sabato alle ore 12.00 il noto pasticcere Giuseppe Sparacello, delizierà i visitatori della fiera con un dolce caratteristico del Natale siciliano, il Buccellato; domenica alle ore 20.00 lo chef Rosario Matina elaborerà un tipico piatto di carne, “La Pecora 2.0”.

Il percorso “conoscere” propone invece tre appuntamenti da non perdere: sabato alle ore 18.00, l’Associazione Italiana Sommelier curerà un piccolo laboratorio di degustazioni di liquori e distillati; domenica alle ore 12.00, i ricercatori Alberto Traina ed Ester Barone proporranno il panel “La Via del Ghiaccio”, un incontro per ripercorrere le antiche strade che nel XIX secolo rendevano Monte Cammarata il centro più importante dell’Industria della Neve, quando Cammarata commercializzava ghiaccio in tutta la Sicilia. Domenica alle ore 16.30, la Condotta Slow Food Monti Sicani accompagnerà tutti i curiosi giunti in fiera in un viaggio alla scoperta del “Pecorino di Masso”, un formaggio tipico candidato a diventare nuovo presidio Slow Food.

Non mancheranno i momenti di degustazione e i sapori dei formaggi tradizionali a cura dei mastri caseificatori della montagna, dalla più nota e rinomata ricotta fresca ai formaggi a pasta filata, e poi ancora legumi e pizza, quest’ultima, grazie alla vastissima proposta dei ristoratori locali, diventata ormai un piatto caratteristico di Cammarata & San Giovanni Gemini.

Sabato 8 dicembre, alle ore 16.00, si farà il punto sul tema delle politiche agricole comunitarie con il panel “La nuova P.A.C. e il futuro dell’agricoltura in Sicilia”: ne parleranno l’On. Giovanni La Via, europarlamentare, il Dott. Angelo Palamenghi, Direttore del Gal Sicani, il Dott. Luca Gazzara, Commissario del Parco dei Monti Sicani e la Dott.ssa Maria Giovanna Mangione, Presidente dell’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali di Agrigento.



La XIII edizione della Fiera della Montagna è organizzata dal Comune di San Giovanni Gemini e Cammarata, con l’organizzazione tecnica e logistica della Proloco di San Giovanni Gemini e l’organizzazione degli eventi a cura di Magaze.

Il programma completo

XIII Fiera della Montagna – San Giovanni Gemini & Cammarata

7. 8. 9. DICEMBRE 2018 – Orari Mattina 09.30 – 13.30 Pomeriggio 15.30 – 22.30

PROGRAMMA

VENERDI 7 DICEMBRE

ore 17:00 SCOPRIRE

Inaugurazione della XIII Fiera della Montagna

con la partecipazione dei Sindaci del comprensorio Sicano

ore 17:30 SCOPRIRE

I comuni della montagna: sapori e tradizioni

Ne parlano i Sindaci di:

San Giovanni Gemini & Cammarata

Con la partecipazione del Corteo Storico di Cammarata

ore 18:00 CONOSCERE

Andy Luotto e i sapori della Montagna

Show Cooking

ore 19:30 SCOPRIRE

Anteprima Presepe Vivente di Cammarata

a cura dell’Associazione “Crocifisso degli Angeli”

ore 20:00 GUSTARE

Favole di Pasta

a cura di Chef Vincent & Pastificio Santa Maria

SABATO 8 DICEMBRE

ore 10:30 SCOPRIRE

I comuni della montagna: sapori e tradizioni

Ne parlano i Sindaci di:

Castronovo di Sicilia – Lercara Friddi – Palazzo Adriano – Prizzi

11.00 GUSTARE

Cucina Tu!!!

Talent gastronomico con Andy Luotto

Per partecipare iscriviti inviando un messaggio su: facebook.com/fieramontagna/



ore 12:00 CONOSCERE & GUSTARE

I dolci sapori del Natale: il Buccellato “Pizzarruni”

con il pasticcere Giuseppe Sparacello

Ore 16:00 CONOSCERE

La nuova P.A.C. e il futuro dell’agricoltura in Sicilia

On. Giovanni La Via, europarlamentare

Dott. Angelo Palamenghi, Direttore del Gal Sicani

Dott. Luca Gazzara, Commissario del Parco dei Monti Sicani

Dott.ssa Maria Giovanna Mangione, Presidente dell’Ordine degli Agronomi di Agrigento

ore 16:30 SCOPRIRE

Anteprima Presepe Vivente di Cammarata

a cura dell’Associazione “Crocifisso degli Angeli”

ore 18:00 CONOSCERE

Inaugurazione Mostra Antologica di Giovanni Phillipone

Nei locali del Centro Fieristico

ore 18:30 GUSTARE

Degustazione guidata di Liquori

a cura dell’Associazione Italiana Sommelier

ore 19:00 GUSTARE

Sua Maestà “La Ricotta”

a cura dei Mastri Caseificatori della Montagna – Fratelli Lo Daino

ore 19:30 SCOPRIRE

I comuni della montagna: sapori e tradizioni

Ne parlano i Sindaci di:

Acquaviva Platani – Mussomeli – Vallelunga – Villalba

ore 20:30 SCOPRIRE & GUSTARE

La Pizza di Mezzo tra San Giovanni Gemini & Cammarata

con Andy Luotto e Chef Vincent

DOMENICA 9 DICEMBRE

ore 10:30 SCOPRIRE

I comuni della montagna: sapori e tradizioni

Ne parlano i Sindaci di:

Bivona – Casteltermini – Santo Stefano Quisquina – San Biagio Platani

con la partecipazione del Corteo Storico e del gruppo del Tataratà di Casteltermini



ore 11.00 GUSTARE

Cucina Tu!!!

Talent gastronomico con Andy Luotto

Per partecipare iscriviti inviando un messaggio su: facebook.com/fieramontagna/

ore 12:00 CONOSCERE & GUSTARE

La via del Ghiaccio

a cura di Alberto Traina e Ester Barone

Ore 16:30 SCOPRIRE

Il pecorino di masso

a cura della Condotta Slow Food Monti Sicani

ore 17:00 GUSTARE

I formaggi della Montagna a pasta filata

a cura dei Mastri Caseificatori della Montagna – Fratelli Lo Daino

ore 17:30 CONOSCERE

Andy Luotto e i sapori della Montagna

Show Cooking

ore 18:30 SCOPRIRE

Anteprima Presepe Vivente di Cammarata

a cura dell’Associazione “Crocifisso degli Angeli”



ore 19:00 SCOPRIRE

I sapori della terra

degustazione di legumi (Ceci – Lenticchie – Fagioli)

a cura di Chef Vincent

ore 20:00 GUSTARE

Pecora 2.0

Show Cooking di Chef Rosario Matina con Andy Luotto