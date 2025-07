AGRIGENTO – Sarà Marco Gallo a presentare la cerimonia di premiazione del Concorso Fotografico dedicato al Mandorlo in Fiore e a San Calogero, in programma venerdì 1° agosto alle ore 21, nell’atrio del Comune di Agrigento. Al suo fianco, Marilena Patti, per guidare il pubblico in una serata che si preannuncia ricca di emozioni, immagini e racconti.

Il concorso, giunto alla sedicesima edizione, ha raccolto oltre 600 fotografie da parte di più di 100 partecipanti, tra professionisti e appassionati, diventando negli anni un appuntamento atteso e simbolico, capace di raccontare lo spirito della città attraverso lo sguardo di chi la vive e la osserva.

Durante la serata verranno premiate le migliori fotografie in diverse categorie: foto a colori, bianco e nero, destinazione Agrigento e talento al femminile – quest’ultima in collaborazione con TUA Trasporti Urbani Agrigento.

Oltre agli scatti vincitori, saranno consegnati anche riconoscimenti speciali a personalità del territorio che si sono distinte per il loro contributo nel campo della comunicazione, dello spettacolo e dell’imprenditoria, portando con orgoglio il nome di Agrigento oltre i confini regionali e nazionali.

Tra i premiati di quest’anno:

Giovanni Taglialavoro , autore RAI e giornalista televisivo, già direttore di Teleacras;

, autore RAI e giornalista televisivo, già direttore di Teleacras; Daniele Magro , cantante e autore per artisti come Marco Mengoni , protagonista anche a X Factor e oggi in tour con l’album L’amore non mi basta;

, cantante e autore per artisti come , protagonista anche a e oggi in tour con l’album L’amore non mi basta; Giovanni Greco , presidente della Cantina CVA di Canicattì , per il suo impegno nella valorizzazione del vino siciliano;

, presidente della , per il suo impegno nella valorizzazione del vino siciliano; Antonio, Rosario e Salvatore Mancuso, imprenditori del gruppo Mancuso, noti per aver portato nel mondo i sapori dell’isola con i loro gelati artigianali e prodotti locali.

Una serata all’insegna dell’orgoglio agrigentino, tra arte, cultura e identità. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

