Tutto pronto per la Seconda Passeggiata veloce e risveglio muscolare nella Valle dei Templi.

PASSEGGIATA DELLA SALUTE – 2^ Passeggiata veloce e risveglio muscolare nella Valle dei Templi.

Il Distretto Lions 108 YB Sicilia, presieduto dal neo Governatore Dott.Angelo Collura, ha organizzato la 2^ Passeggiata veloce con risveglio muscolare nella Valle dei Templi, che avrà luogo domenica 6 ottobre 2019, con raduno alle ore 17,00 presso l’area teatrale del Tempio di Giunone.

La manifestazione ricalca il riuscito schema proposto l’anno scorso all’alba dal Club Lions Agrigento Host di cui è socio l’organizzatore e Delegato distrettuale al Service, Ing. Achille Furioso, e che ha già visto partecipare con grande entusiasmo oltre 500 persone.

L’iniziativa mira alla sensibilizzazione delle buone pratiche per il benessere psicofisico e alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici del territorio.

Aperta a tutti agrigentini e non, turisti di ogni parte del mondo che si trovano ad Agrigento e decidono di vivere in un modo nuovo la Valle dei Templi, location straordinaria per la promozione di sani valori tra cui salute, cultura, amicizia e sport.

I partecipanti saranno guidati da numerosi istruttori sportivi di varie palestre che cureranno lo stretching prima e dopo la passeggiata. Sarà possibile scegliere tra 2 percorsi: uno di facile accesso a tutti (meno di 3 km subpianeggianti) e un altro (più articolato) rivolto ai più allenati di circa 7 km. La passeggiata non ha carattere agnostico e sarà vissuta in modo da godere della poesia del luogo al tramonto. Alla fine i partecipanti riceveranno una bevanda a cura di Slow Food.

La magia dell’evento sta anche nel fatto che circa 50prestigiose associazioni hanno prontamente voluto dare il proprio patrocinio. Il successo della manifestazione si deve proprio alla suggestiva atmosfera che si crea quando gli stakeholders e gli attori più importanti del territorio fanno rete. Hanno dato il proprio patrocinio, oltre al PARCO VALLE DEI TEMPLI (Direttore Arch. Roberto Sciarratta), che offre la location e ha collaborato alla scelta dei percorsi (a cura di Antonio La Gaipa) le associazioni i cui loghi sono riportati nel manifesto allegato.

I partecipanti devono presentarsi non oltre le 16:30 al desk di accoglienza che sarà allestito presso la biglietteria di Giunone.

Il comune di Agrigento ha dato indicazioni alla TUA di mettere a disposizione per l’occasione un servizio aggiuntivo straordinario continuo (A/R) di servizio navetta a partire dalle ore 16:00 di collegamento tra Piazza Ugo La Malfa ed il Tempio di Giunone (biglietti a carico dei passeggeri).

LA PARTECIPAZIONE E L’INGRESSO SONO COMPLETAMENTE GRATUITI.

Per ulteriori informazioni:

Ing. Achille Furioso Delegato Distretto 108YB Cell 338 6200812 – ing.furioso@gmail.com

ULTERIORI INFORMAZIONI utili per la partecipazione.

Per l’occasione ci sarà la possibilità di fruire di un servizio straordinario di alcuni autobus della TUA a partire dalle 16:00 e fino alle 21:00 di domenica giorno 6 ottobre 2019.

Il percorso sarà svolto con continuità partendo da Piazzale Ugo La Malfa, scendendo poi all’ingresso della biglietteria Giunone dove fare sosta per fare scendere/salire i passeggeri e poi tornare di nuovo verso il Piazzale Ugo La Malfa e ricominciare il giro.

Le corse potrebbero essere interrotte durante lo svolgimento della passeggiata, dalle 17:30 alle 19:30, orario in cui dalla biglietteria Giunone i primi autobus riporteranno i partecipanti alle loro auto parcheggiate nel suddetto piazzale Ugo La Malfa.

Il costo dei biglietti dell’autobus saranno a carico dei passeggeri.

Assieme a Coopculture i Lions gestiranno un desk di accoglienza composto da alcuni loro impiegati e da altrivolontari (LEO CLUB) che provvederanno alla registrazione dei partecipanti, consegnando loro un adesivo di colore giallo per chi sceglierà di fare il percorso lungo di circa 7 km e uno verde per quelli che sceglieranno quello breve di meno di 3 km. Ciò consentirà di regolare l’accesso, saltando le code di ingresso e di fruire equamente del mini-rinfresco (che Slow Food avrà cura di dare alla fine dell’evento, dopo i saluti dei Presidenti e dopo avere ritirato i suddetti adesivi).

Per snellire i controlli Coopculture consiglia di non portare borselli o zaini, in tal modo si farà un controllo veloce evitando il metal detector fisso.

Si ribadisce che il percorso breve sarà accessibile a tutti; chi non potrà fare neanche le scale potrà passaresostanzialmente dalla Via Sacra o dal percorso Benessere (ci sarà qualcuno che farà da guida).

I partecipanti che opteranno per quello lungo dovranno avere abbigliamento e calzature adeguati.