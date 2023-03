Tutto pronto per la festa di San Giuseppe ad Agrigento

La genuinità, la semplicità, l’umiltà, il sudore della fronte, il valore delle mani segnate dalla fatica, la passione, il saper fare e la devozione al lavoro: sono il tratto distintivo del “popolo artigiano” che domenica, 19 marzo,

festeggia il proprio Patrono: San Giuseppe. Ad Agrigento la CNA, Confederazione nazionale degli artigiani, è stata coinvolta dal Santuario

per celebrare la sentita ricorrenza. Nell’ambito dei festeggiamenti, messi a punto e coordinati da don Enzo Sazio, la Confederazione sarà presente nelle giornate di sabato e domenica con due percorsi espositivi: uno legato

all’agroalimentare e l’altro all’artigianato artistico. L’allestimento “Arti&Saperi – La Maestria dei Mestieri” avrà come location il chiostro del Palazzo dell’ex Collegio dei Filippini, in via Atenea. La cerimonia di

inaugurazione è fissata per domani pomeriggio alle ore 17, alla presenza,

tra gli altri, degli organismi della Confederazione con in testa il presidente

provinciale, Francesco Di Natale, il presidente cittadino, Lillo Abbate, e il segretario Claudio Spoto. Un’ora più tardi, al Santuario, la Santa Messa con l’offertorio degli artigiani e degli esercenti che riceveranno la benedizione. Alle ore 19 la tradizionale Tavolata di San Giuseppe, arricchita da uno spazio dedicato alla degustazione di dolci ripieni di ricotta, offerti dalla CNA e preparati sapientemente dal Pastry Chef, Giovanni Mangione. La serata si chiuderà con le performance artistiche

del gruppo folk “I Fiori del Mandorlo”, dei “Tammurinara di Girgenti” e

con lo spettacolo della band “Quartet Folk”. Il giorno dopo si parte alle ore 9,30: diversi e interessanti gli appuntamenti di domenica, 19 marzo. Oltre a poter visitare ed apprezzare ancora gli stands delle aziende artigiane

targate CNA, figurano nel ricco programma, predisposto dal Santuario, il raduno della Vespa Club, la Festa della Famiglia, l’Agape fraterna, la celebrazione Eucaristica, presieduta dal Vescovo emerito di Nicosia,

Monsignor Salvatore Muratore, e “Coralinsieme in Canto”.