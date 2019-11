Tutto pronto per la Colletta Alimentare nei supermercati di Agrigento e provincia

Ci siamo quasi. Sabato 30 novembre è il giorno della #Colletta19 e gli 8.900 volontari del Banco Alimentare della Sicilia Onlus sono pronti a regalare un sorriso, distribuire un volantino, accogliere e riporre negli scatoloni alimenti a lunga conservazione o per bambini, olio o tonno in scatola.

Tutto è pronto quindi per la 23° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Un’iniziativa che anno dopo anno, in un solo sabato, mostra a tutti come viene aiutato più di un milione e mezzo di persone in tutta Italia – 226.000 in Sicilia – in ciascuno degli altri 364 giorni dell’anno. Un impegno costante che arriva, attraverso le strutture caritative convenzionate con il Banco, a più di 345mila minori in tutta Italia (40mila bambini da 0 a 15 anni in Sicilia).

Se il numero dei piccoli sorprende, c’è un altro dato che potrebbe suscitare stupore: il 69% dei nuovi utenti che si sono rivolti all’Help Center, per chiedere un pasto o un letto per la notte, ha dai 30 ai 49 anni, è coniugato ed è in cerca di nuova occupazione (Fonte: Primo Report Servizi Caritas 2018).

Il gesto della Colletta, unito all’attività quotidiana di Banco Alimentare, contribuisce concretamente al raggiungimento del goal 2 – sconfiggere la fame – dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Le donazioni di alimenti ricevute il 30 novembre andranno a integrare quanto il Banco Alimentare recupera quotidianamente, combattendo lo spreco di cibo. Nel 2018, grazie all’efficienza anche logistica delle 21 sedi regionali di cui si compone la Rete Banco Alimentare, sono state distribuite oltre 90.000 tonnellate di cibo.

In Agrigento e Favara saremo presenti in 16 supermercati, dislocati tra i vari quartieri, ed i volontari saranno facilmente riconoscibili dalla pettorina gialla che indosseranno. Tutto il raccolto della giornata andrà ridistribuito nel giro di pochi giorni alle strutture caritative di Agrigento convenzionate con il Banco Alimentare. L’anno scorso solo ad Agrigento abbiamo chiuso circa 950 scatoloni per un totale di quasi 11.000 kg di alimenti. Vista la lodevole iniziativa, quest’anno anche la Questura ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento contribuiranno alla realizzazione dell’evento attraverso i loro mezzi e personale. Vi aspettiamo numerosi.

Anche quest’anno è possibile aderire alla #Colletta19 facendola spesa online sulle piattaforme di alcune insegne della grande distribuzione.

Sarà possibile sostenere la Colletta Alimentare anche con l’sms solidale al numero 45582 attivo fino al 10 dicembre (il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile, e di 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, e Tiscali).

“Dentro c’è tutta la nostra passione”