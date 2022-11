Tutto pronto per il quarto “Memorial Lia Indelicato”

Una mattinata all’insegna dello sport domenica prossima 27 novembre alla Pinetina di Agrigento per la quarta edizione del “Memorial Lia Indelicato”. In programma un torneo di calcetto con la partecipazione di 9 società provenienti da diversi comuni della provincia agrigentina. Il torneo è organizzato da Luca Stagnitto (NELLA FOTO), figlio di Lia Indelicato ed ex giocatore di Agrigento in Serie D, Akragas e Kamarat in Eccellenza, Raffadali, Empedoclina, Agrigentina e Casteltermini in Promozione. “Questo torneo – spiega Luca Stagnitto – vuole ricordare la figura di mia madre scomparsa nel 2015. Lei è stata un punto di riferimento per me come lo è ogni mamma per il proprio figlio. Mi ha sempre sostenuto e seguito quando ho deciso di intraprendere la carriera di calciatore. Per ogni giovane è di estrema importanza la figura dei genitori anche in ambito sportivo: insieme, genitori e figli, sono in grado di superare anche le sconfitte che il campo e la vita inevitabilmente ci presentano. Questo il messaggio che voglio lanciare ai ragazzi e alle loro famiglie.”